Film 2023: ecco tutte le uscite più attese

Ecco la lista dei film più attesi in uscita nel 2023. Il nuovo anno porterà, tra gli altri, lungometraggi come Oppenheimer e The Flash.

Dopo aver parlato dei film top e dei flop del 2022, ecco la nostra lista dei film più attesi del 2023, tra lungometraggi blockbuster, progetti autoriali, e produzioni indipendenti che incuriosiscono. Qui sotto elenchiamo i vari titoli: da Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Oppenheimer, abbiamo cercato di scavare tra tutti i generi per proporre una lista capace di soddisfare i più svariati gusti, per preparare a segnare nella wishlist ciò che proprio non si vuole perdere dell’offerta cinematografica del nuovo anno.

Oppenheimer (21 luglio)

Il nuovo lungometraggio di Christopher Nolan è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. La storia sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (15 febbraio)

Il film di Peyton Reed vede il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, con Kathryn Newton che prende il posto di Abby Ryder Fortson, nei panni di una Cassie Lang ormai cresciuta e, in più, Bill Murray in un ruolo non ancora specificato e Jonathan Majors in quello di Kang il conquistatore.

Sinossi:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Cocainorso (24 febbraio)

Tra i film più attesi del 2023 c’è anche questa particolare produzione. Il lungometraggio di Elisabeth Banks è tratto da una storia vera: quella dell’incidente aereo in cui un corriere della droga, nel 1985, perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, con risultati imprevedibili. Questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Wonka (15 dicembre)

Si tratta di un prequel della storia di Willy Wonka con Timothée Chalamet protagonista. Il lungometraggio vedrà Paul King alla regia, mentre la sceneggiatura sarà ad opera dello stesso King e di Simon Farnaby (con le prime bozze dello script realizzate da Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson, e Steven Levenson). David Heyman (Harry Potter, Paddington) produrrà per la Heyday Films. Luke Kelly sarà l’altro produttore, mentre Michael Siegel farà da produttore esecutivo.

Indiana Jones 5 (30 giugno)

La storia al centro del film vedrà Indiana Jones fare una cavalcata nel tempo, con Harrison Ford affiancato da un nuovo personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge. Il lungometraggio è diretto da James Mangold. Nel cast troviamo anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

L’interprete Boyd Holbrook ha garantito che il film sarà “tosto e con cuore”. Ecco le sue parole:

Guardate gli altri lavori di James Mangold, come Le Mans ’66, sarà proprio così: veloce, tosto, con un cuore. Tutti i suoi film hanno questo battito emotivo, e Indiana Jones avrà questa scala di emozioni.

Barbie (20 luglio)

Il film è una delle proposte più curiose della nuova stagione cinematografica, con due protagonisti d’eccezione quali sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie vedrà un ricco cast formato anche da Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Will Ferrell ha così descritto il progetto:

Posso dire che sarà un esempio su come conciliare arte di grande livello e pop. Sarà un omaggio al brand, ma allo stesso tempo sarà molto satirico, con riferimenti al patriarcato, al perché Barbie viene criticata, ma anche al motivo per cui viene ancora amata così tanto. Leggendo il copione ho pensato fosse fantastico. Il mio ruolo sarà quello del CEO della Mattel, è un tipo insensibile, ma anche molto strano. Non vi dico altro.

Super Mario Bros. – Il Film (6 aprile)

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana sarà Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Evil Dead Rise (21 aprile)

I veterani della serie Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert producono il film, che vede nel cast Gabrielle Echols (Reminiscence), Morgan Davies (The End) e Nell Fisher (Splendid Isolation), insieme ad Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

Questa la sinossi:

Nel quinto capitolo della saga, una provata Beth fa tardivamente visita a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre ragazzini nel suo disastrato appartamento di Los Angeles. La scoperta di un misterioso libro nei sotterranei dell’edificio sconvolgerà la riunione, con l’insorgere di demoni in grado di possedere le persone. Beth è costretta a una battaglia per la sopravvivenza e ad affrontare incubi inimmaginabili.

Winnie the Pooh Blood and Honey (15 febbraio)

In questo film il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi arriveranno a commettere della atrocità nei confronti degli altri esseri umani. Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto sul lungometraggio e sulla storia:

Siccome gli amici di Christopher Robin dovranno badare da soli a sé stessi, diventeranno feroci, ritornando alle loro origini animali. Non saranno più figure addomesticate, saranno come un un orso vizioso ed un maiale a caccia di prede.

Guardiani della Galassia vol. 3 (3 maggio)

Si chiude la saga dei Guardiani della Galassia con un ultimo capitolo che si preannuncia più che emozionante. Nel film Marvel Studios l’amato gruppo di improbabili Super Eroi sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt e Sara Smith sono i produttori esecutivi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (1 giugno)

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Killers of the Flower Moon (maggio)

Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios (mentre in precedenza era stato affidato a Paramount) e diretto e prodotto dal premio Oscar Martin Scorsese, è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

Il cast del film è formato da Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd.

Fast X (19 maggio)

Si tratta del penultimo capitolo di una delle saghe più amate di sempre. Il cast di Fast X vede presenti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker e Scott Eastwood. Tra i nuovi membri del cast figurano Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior, e Brie Larson. La regia è affidata a Louis Leterrier.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno (13 luglio)

Tom Cruise si prepara alla conclusione della saga di Mission: Impossible con il penultimo capitolo della storia. Il cast del lungometraggio, diretto dal veterano della serie Christopher McQuarrie, comprende Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt.

Christopher McQuarrie ha dichiarato:

Ci sono molte cose che emergeranno dal passato di Ethan, il titolo sotto questo punto di vista, Dead Reckoning, è un termine utilizzato in navigazione. Significa che stai tracciando una rotta basata sulla tua ultima posizione conosciuta, ed in questo senso rappresenta una metafora non solo riguardo a Ethan, ma su diversi personaggi. Sapevamo dall’inizio che se fosse stata una storia divisa in due parti avrebbe avuto un qualcosa di epico. Dev’essere un progetto che va ad inglobare tutto il resto del franchise. Non ci può essere un altro modo per proporre questi film.

Napoleon

La storia racconterà le origini di Napoleone e seguirà la sua ascesa fino al ruolo di imperatore, esplorando anche la sua relazione con Giuseppina.

Il film, conosciuto fino a poco tempo fa con il più sottile titolo di Kitbag, vedrà nel cast Joaquin Phoenix come Napoleone, Vanessa Kirby nei panni del grande amore dello statista, Giuseppina, insieme a Tahar Rahim in quelli di Paul Barras. Il film dovrebbe arrivare direttamente su Apple TV+, senza passare necessariamente per i cinema (anche se è probabile una limited release in sale selezionate).

The Flash (16 giugno)

La storia si incrocerà con il racconto a fumetti Flashpoint. Grazie a questo intreccio narrativo la DC aprirà le porte del Multiverso, mostrando assieme il Batman di Michael Keaton e quello di Ben Affleck. Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

Babylon (19 gennaio)

Si tratta di un’uscita molto attesa del 2023 per l’Italia e per i Paesi al di fuori degli Stati Uniti, considerando che in America Babylon è già stato distribuito il 23 dicembre 2022. Il regista Damien Chazelle ha dichiarato:

Babylon parla di un gruppo di persone che agli albori di Hollywood si trovano in un’epoca di estrema depravazione, dissolutezza ed eccessi. È la cosa più grande che io abbia mai provato a fare.

Nel cast della pellicola troviamo Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Sinossi:

Babylon, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

Aquaman e il Regno Perduto (25 dicembre)

Jason Momoa ritorna a vestire i panni di Aquaman, per quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione come il supereroe di Atlantide. Ecco cosa ha detto sul capitolo sequel lo stesso interprete:

Il film sarà più divertente rispetto al primo. Ci sarà una sorta di ritorno al passato. Non voglio dire molto, ma posso rivelare che abbiamo accelerato delle situazioni che stanno accadendo sulla Terra, e che non saranno dovute alla presenza degli alieni.

Nel lungometraggio dovrebbe apparire anche Ben Affleck come Bruce Wayne.

Dune – Parte 2 (17 novembre)

La storia seguirà il mitico percorso di Paul Atreides, che assieme a Chani e Fremen preparerà la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo fare una scelta tra l’amore della sua vita ed il destino dell’universo, Paul dovrà prevenire un futuro funesto che solo lui potrà evitare.

Il cast vedrà tornare Timothée Chalamet come Paul Atreides, e poi ci saranno Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson. Mentre tra i nuovi ingressi troviamo Austin Butler nei panni di Feyd Rautha e Christopher Walken come l’Imperatore, inoltre ci saranno anche Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.