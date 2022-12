Film: i migliori e i peggiori del 2022

Il 2022 ha portato con sé film memorabili ed altri di cui avremmo anche potuto fare a meno. O meglio, l’esperienza di un’opera trasposta sullo schermo vale sempre la pena di essere vissuta, certo è che alcuni lungometraggi sono riusciti a coglierne l’essenza, mentre altri non lo hanno fatto, ed in alcuni casi hanno anche tradito delle grandi aspettative. Questi sono alcuni dei fattori che fanno da sempre parte della storia del cinema, e che, con l’aumento della comunicazione e l’avvento dei social, hanno subìto una grandissima amplificazione dell’approvazione o del rifiuto. Questa è la nostra lista dei film top e dei flop del 2022, tra sorprese, conferme, cult che riescono a rivivere attraverso dei nuovi adattamenti, e lungometraggi che tradiscono completamente le attese.

Da Avatar: la Via dell’Acqua a Top Gun: Maverick sono stati diversi i titoli attesi di quest’annata, alcuni confermatisi a grande livello, altri incapaci di mantenere le aspettative.

TOP

Elvis

Raccontare la vita del re del rock’n’roll non è impresa facile, e già altri adattamenti hanno provato a farlo senza mai veramente spiccare. Baz Lurhmann ha provato a metterci il suo tocco d’autore per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica particolare, divisa tra musica, scene visionarie, ambientazioni storiche accurate, e interpretazioni da ricordare. Elvis è un film che non ha tradito le attese, proponendo una grandissima prestazione recitativa da parte di Austin Butler, affiancato da un grande Tom Hanks, e poi mostrando al pubblico una storia intensa, che riesce a condensare il vissuto di Elvis Presley in un film che rende omaggio alla leggenda, ma prova anche a raccontare l’uomo dietro l’icona.

Avatar – La Via dell’Acqua

Le esperienze cinematografiche che è in grado di offrire James Cameron sono sempre memorabili, ed ancora una volta di più il filmmaker americano si è riuscito a superare. La saga di Avatar è il progetto più ambizioso e più difficile mai provato da Cameron, che con questo lungometraggio mette alla prova la tecnologia per il grande schermo, continuando a tessere la narrazione dell’universo alternativo di Pandora. Un’opera che è una reale esperienza di vita, e che non può mancare tra i migliori film del 2022.

The Fabelmans

Nella classifica dei film top e flop del 2022 non poteva mancare tra le migliori opere anche una produzione di Steven Spielberg. Il geniale regista offre una storia che, mai come in quest’occasione, è uno sguardo intimo verso la propria vita. Spielberg racconta la propria gioventù, il rapporto con la famiglia, e, soprattutto, l’amore per il cinema, per un’esperienza di totale passione verso la macchina da presa, con il rispetto nei confronti dei propri sogni messo al centro di un racconto mai così personale.

Bones and All

Luca Guadagnino offre una visione cruda ma allo stesso tempo profondamente sentimentale. La storia dei due protagonisti, con dei grandi Taylor Russell e Timothée Chalamet, cannibali in un mondo che non li accetta, tenendoli ai margini della società, è la perfetta metafora del vivere da esclusi e reietti nella società contemporanea. Una visione che sa mescolare più generi, e che non può lasciare insensibili, scendendo alle radici di certe emozioni.

Top Gun: Maverick

Tom Cruise riesce ancora una volta a battere sé stesso ed il box-office, con un film che unisce qualità e intrattenimento. Solitamente l’idea di toccare dei grandi cult è un’arma a doppio taglio, capace di lasciare completamente scottati. Ed invece Top Gun: Maverick è un lungometraggio che celebra l’eredità del primo film, facendo fare un passaggio in avanti a questo titolo, ampliandone l’universo narrativo e celebrandone l’eredità. Nella lista dei top e flop film 2022 il nuovo successo di Tom Cruise non poteva mancare.

Top Gun: Maverick è disponibile su Paramount+.

FLOP

Jurassic World – Il Dominio

Il film che avrebbe dovuto chiudere degnamente la nuova trilogia su Jurassic Park riesce a deflagrare in una produzione per certi versi incomprensibile. L’idea interessante di fare convivere uomini e dinosauri, non su un’isola, ma in un mondo intero, fallisce a causa di una sceneggiatura non brillante e confusionaria. L’inserimento dei protagonisti della vecchia trilogia di Jurassic Park non riesce a dare quel qualcosaù in più a Jurassic World – Il Dominio, che si perde in una serie di situazioni da “poteva essere ma non è stato”.

Bullet Train

Il nuovo film action con Brad Pitt protagonista, rifacimento di un romanzo di successo, sembrava promette forti emozioni, ed invece si perde in una narrazione poco convincente, prediligendo la spettacolarità e l’azione frenetica ad una storia che poteva raccontare anche qualcosa in più. C’è chi ha accusato il film di avere un certo non-sense, mentre pure i più critici hanno promosso la capacità umoristica di Brad Pitt e la sua performance, che non riesce ad essere elevata da una storia che mira solo al puro intrattenimento.

Morbius

Poteva essere un film da svolta per gli adattamenti dall’universo fumettistico Marvel. Mettere alla prova i character della Casa delle Idee sullo schermo con il genere horror, rendendolo compatibile con i gusti di un pubblico cresciuto a botte di cinecomics, si è rivelata un totale disastro. Nonostante nomi come Jared Leto, Matt Smith e Jared Harris, la Sony Pictures riesce ancora una volta a far notare come il suo modo di proporre cinecomics risenta di uno stile anni Novanta, che oggi come oggi risulta fortemente datato.

Morbius è attualmente disponibile su Netflix.

Secret Team 355

Un film che avrebbe potuto dare origine ad una saga, con protagoniste alcune tra le attrici più quotate di Hollywood, e stiamo parlando di personaggi del calibro di Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Penelope Cruz, e che invece si è perso nell’anonimato delle uscite cinematografiche di quest’anno. L’idea di realizzare uno spy-movie tutto al femminile, capace di appassionare il pubblico, per portare avanti una narrazione avvincente, si spegne in una produzione ambiziosa, che però non riesce a spiccare, perdendosi in un film d’azione come tanti. La Universal ha speso 20 milioni di dollari per i diritti di distribuzione del lungometraggio, ma il botteghino ne ha fatti guadagnare solo 27 a livello mondiale.

Secret Team 355 è disponibile su Prime Video.

Blonde

Chiudiamo questa lista dei top e dei flop film del 2022 con un titolo controverso, che ha suscitato sia critiche positive che negative. Ma il lungometraggio Blonde, che racconta della vita di Marilyn Monroe, a parte la performance di Ana de Armas, non ha convinto, anzi, ha scatenato delle critiche negative per il modo in cui è stata raccontata la vita della icona pop. C’è chi ha accusato il film di maschilismo, e chi ha parlato di una trasposizione che, addirittura, andrebbe ad infangare in qualche modo la memoria di Marilyn Monroe, rendendola una vittima ed una figura totalmente passiva. Su Rotten Tomatoes sia la critica che il pubblico non sono stati generosi con Blonde, che ha ottenuto rispettivamente il 41% ed il 32% delle approvazioni.

Blonde è disponibile su Netflix.