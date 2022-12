Fumito Ueda: il nuovo gioco verrà annunciato nel 2023?

Fumito Ueda, il celebre autore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha riferito insieme al suo nuovo team GenDesign di essere intenzionato ad annunciare il nuovo gioco in sviluppo nel corso del 2023.

Tutta GenDesign sta lavorando duramente per poter essere in grado di annunciare finalmente qualcosa di nuovo, dunque vi preghiamo di darci tutto il vostro supporto”, ha affermato il team di Fumito Ueda alla rivista nipponica – ha riferito Fumito Ueda ai microfoni della rivista Famitsu.

Ad oggi, l’unico dettaglio riguardante la nuova produzione è la concept art che trovate qui sotto. L’immagine, pubblicata mostra una figura maschile ripresa di spalle con indosso un mantello rosso e forsa una sorta di copricapo. La figura sta toccando un macchinario o una strana struttura metallica, forse corrosa dal tempo e dall’acqua. Lo sfondo mostra una piana allagata, con monti e colline in lontananza. Un elemento che suggerisce che il nuovo titolo potrebbe di fatto essere più aperto rispetto a Ico e The Last Guardian e più simile a Shadow of the Colossus.

Purtroppo, la concept art non è stata accompagnata da ulteriori informazioni in merito a quelle che saranno le caratteristiche della produzione. Nell’estate 2018, Ueda aveva discusso del suo prossimo gioco, condividendo alcune brevi dichiarazioni, tra cui la garanzia che il team stava compiendo progressi molto positivi e che progetto in lavorazione sarà una nuova IP del tutto nuova e slegata dalle opere precedenti. Ancora avvolto nel mistero, il titolo dovrebbe includere al suo interno sia elementi familiari ai fan di Ueda sia alcune novità.

Sta di fatto che Ueda si è dimostrato essere un autore di grande talento ed in grado di trattare la dimensione umana ed onirica con grande delicatezza e sensibilità. Non possiamo dunque che augurarci che il suo prossimo gioco sia di altrettanta qualità.