Timothée Chalamet compie 27 anni: ecco gli auguri del web

Oggi, 27 dicembre, il popolare interprete Timothée Chalamet compie 27 anni. Anche in Italia l’attore è stato omaggiato sul web dagli appassionati, che durante quest’anno hanno dimostrato a più riprese il proprio affetto nei suoi confronti.

Qui sotto troviamo diversi post e immagini su Twitter dedicate a Timothée Chalamet.

happy international timothée chalamet day pic.twitter.com/m9x3A02Z03 — grace dante (@misslefroy) December 27, 2022

happy birthday to the one and only timothée chalamet<3pic.twitter.com/xt8oo06Nyp — choppy -201 (@nowbacktome_) December 26, 2022

happy birthday to timothée chalamet, my favorite person in the whole world <3 pic.twitter.com/DKg8Wsm1Rq — sara⊗ (@darthlehnsherr) December 26, 2022

happy birthday to my love, timothée chalamet ♡ pic.twitter.com/sp6hjIgeBW — mari ⎊☽ (@newthomas__) December 26, 2022

it’s timothée chalamet’s world and we are just living in it pic.twitter.com/nDmaiI4uDv — line (@liIyvogue) December 26, 2022

compleanno di questa meraviglia che porta il nome di Timothèe Chalamet oggi e io ancora non realizzo di averlo incontrato nonostante sia passato più di un mese ✨️♥️ pic.twitter.com/zR0NKtKi7x — Sҽɾҽɳα 🐸🖤 (@_Iride_24) December 27, 2022

Ricordiamo che l’attore quest’anno è stato in Italia sia per la presentazione a Venezia di Bones and All, che per l’apertura italiana del lungometraggio. In entrambe le occasioni Timothée Chalamet si è ritrovato a fare un bagno di folla, ed a testimoniare tutto il suo amore per l’Italia.

Tra i prossimi progetti dell’interprete ci sono la seconda parte di Dune, il prequel su Willy Wonka, ed un lungometraggio di James Mangold sulla vita di Bob Dylan. Timothée Chalamet ha ottenuto il successo planetario grazie alla sua performance in Chiamami col tuo Nome, film di cui dovrebbe essere in sviluppo il sequel.

Tra le sue partecipazioni possiamo ricordare anche la collaborazione con Woody Allen in Un giorno di pioggia a New York, e, sempre nel 2019, la sua presenza nel cast di Piccole Donne. Timothée Chalamet è il più giovane attore ad essere stato candidato come migliore interprete protagonista agli Oscar, grazie ai suoi 22 anni all’epoca della nomination.

Di recente Chalamet ha detto sull’inizio della sua carriera e sul suo rapporto con Luca Guadagnino: