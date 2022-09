Chiamami col tuo Nome – Luca Guadagnino sul sequel: “Sarà un qualcosa di più delle cronache di Elio”

08—Set—2022 / 11:26 AM

Luca Guadagnino ha presentato a Venezia 79 il suo nuovo film intitolato Bones and All, in cui il protagonista è ancora una volta l’interprete Timothée Chalamet. Ma il regista ha parlato anche del capitolo sequel di Chiamami col tuo Nome, facendo delle dichiarazioni precise.

Ecco le sue parole:

L’idea del sequel è un concetto tutto americano. Posso dire che questo film sarà un qualcosa in più rispetto alle cronache di Elio, il racconto di un giovane ragazzo che diventa uomo. Si tratta di un qualcosa che voglio fare.

E parlando del suo rapporto con Timothée Chalamet il regista ha detto:

Non è che l’ho lasciato nel momento in cui esplodeva il suo successo e che l’ho ritrovato solo adesso. Ci teniamo spesso in contatto. Sapevo che avremmo collaborato di nuovo, serviva solo il progetto giusto.

Ricordiamo che Chiamami col tuo Nome è stato il film che ha dato il successo definitivo a Luca Gudagnino ed anche allo stesso interprete Timothée Chalamet. Il film è stato distribuito nel 2017 ed ha ottenuto tre candidature al Golden Globe e quattro ai Premi Oscar, vincendone uno per la migliore sceneggiatura non originale.