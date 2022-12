OnePlus 11 senza più segreti: più potente ma meno costoso del 10 Pro

Online la scheda tecnica dell’atteso OnePlus 11, che probabilmente sarà anche il primo flaghsip Android a venire presentato nel 2023. Il cuore del dispositivo sarà il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen2, affiancato da 12 o 16GB di RAM a seconda del modello (spazio di archiviazione compreso tra 256 e 512GB).

Il display dovrebbe invece essere un AMOLED QHD+ da 6,7″ con un refresh rate fisso a 120 Hz. Il OnePlus 11 monterà una batteria da 4.870 mAh composta da due sotto-unità da 2.435mAh l’una.

Il dettaglio più interessante, ad ogni modo, è quello che riguarda il prezzo: secondo GizmoChina (che riporta le affermazioni del leaker Yogesh Brar), in India il OnePlus 11 costerà tra 55.000 e 66.000 Rupie, circa 625-750€. Per capirci, il OnePlus 10 Pro al lancio in India partiva da un prezzo di 66.999 rupie. Insomma, si tratterebbe di un notevole sconto in controtendenza contro gli aumenti introdotti dagli altri produttori di smartphone.

Recentemente OnePlus ha mostrato un breve video teaser, che tra le altre cose ha confermato che il nuovo smartphone avrà ancora una levetta fisica per attivare o disattivare la modalità silenziosa. Inoltre il dispositivo introdurrà un inedito modulo fotografico circolare, che andrà quindi a sostituire la soluzione racchiusa in un quadratone della precedente generazione. La partnership con Hasselblad è stata ancora una volta confermata.

OnePlus dovrebbe proporre il modello 11 nelle due colorazioni – Matte Black e Glossy Green – che avevamo già conosciuto con il 10 Pro. Tutto qua? Per il momento sì, ma è pressoché certo che non machi poi così tanto alla presentazione del nuovo flagship targato OnePlus.