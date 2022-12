OnePlus 11: il primo teaser ufficiale fornisce alcune interessanti anticipazioni

19—Dic—2022 / 10:34 AM

Durante il weekend, OnePlus ha tenuto un evento rivolto al pubblico cinese. In quell’occasione l’azienda ha mostrato il primo teaser ufficiale dell’atteso OnePlus 11, che andrà a raccogliere il testimone lasciato dal OnePlus 10 Pro.

L’azienda ha anche mostrato un breve video teaser, che tra le altre cose ha confermato che il nuovo smartphone avrà ancora una levetta fisica per attivare o disattivare la modalità silenziosa. Inoltre il dispositivo introdurrà un inedito modulo fotografico circolare, che andrà quindi a sostituire la soluzione racchiusa in un quadratone della precedente generazione. La partnership con Hasselblad è stata ancora una volta confermata.

OnePlus dovrebbe proporre il modello 11 nelle due colorazioni – Matte Black e Glossy Green – che avevamo già conosciuto con il 10 Pro. Tutto qua? Per il momento sì, ma è pressoché certo che non machi poi così tanto alla presentazione del nuovo flagship targato OnePlus.

Per tutte le altre informazioni sul device dobbiamo rifarci alla galassia di rumor, lead e indiscrezioni rimbalzati in rete nel corso delle scorse settimane. Secondo le principali anticipazioni, il OnePlus 11 avrà il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM (LPDDR5 o LPDDR5X), storage di tipo UFS 4.0, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 100 W e una tripla fotocamera posteriore da 50, 48 e 32 MP.Il prezzo probabilmente sarà in linea con quello del OnePlus 10, dunque di poco inferiore ai 1.000€.