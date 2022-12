Microsoft sostiene che Bethesda sta lavorando ad almeno tre esclusive Xbox

Bethesda sta lavorando ad almeno tre videogiochi in esclusiva per Microsoft. Saranno disponibili fin da subito sul Game Pass e non arriveranno su Playstation.

Bethesda sta lavorando ad almeno tre videogiochi in esclusiva per Microsoft. Saranno disponibili fin da subito sul Game Pass e non verranno distribuiti, almeno inizialmente, sulle console di Playstation e Nintendo.

È quanto emerge da uno dei documenti presentati dai legali di Microsoft in risposta all’azione legale presentata dalla FTC nel tentativo di sospendere l’acquisizione di Activision Blizzard, il colosso del gaming che Redmond sta cercando di acquistare per oltre 68 miliardi di dollari.

«Xbox si aspetta che almeno tre futuri videogiochi (il nome è stato omesso dai documenti divulgati al pubblico) – tutti pensati per essere giocati in single-player o in piccoli team di giocatori – saranno un’esclusiva Xbox e PC», si legge nel dossier. Uno dei tre giochi lo conosciamo già: si tratta di Starfield, gdr ambientato fantascientifico che Todd Howard aveva descritto come una sorta di «simulatore di Han Solo o Skyrim ambientato nello Spazio». Secondo The Verge, il secondo titolo potrebbe invece essere The Elder Scrolls VI, atteso seguito di Skyrim. Sul terzo invece non abbiamo nessuna informazione.

Sappiamo che MachineGames, il team che ha curato lo sviluppo degli ultimi acclamati titoli della saga di Wolfenstein, sta lavorando ad un videogioco con protagonista Indiana Jones, ma fino a pochi mesi fa gli insider erano certi che sarebbe stato multipiattaforma.

Altre ipotesi includono Fallout 5 e Redfall, ma non ci sono informazioni certe. Potrebbe trattarsi di un’esclusiva first party completamente inedita.