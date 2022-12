Dwayne Johnson è l’attore più popolare della Generazione Z

Secondo uno studio fatto di recente, il celebre interprete Dwayne Johnson è stato considerato l’attore più popolare dalla Generazione Z (in cui sono compresi giovani che vanno dai 13 ai 25 anni). Dopo aver appreso di questo risultato lo stesso Johnson ha scritto su Twitter un messaggio in cui si è compiaciuto per l’apprezzamento che le nuove generazioni nutrono nei suoi confronti.

Questo è il post dell’attore.

Cool stuff 🤙🏾

Thx u Gen Z for choosing this Gen X big, brown, bald, tattooed, fanny pack man as your #1 👊🏾🖤

I’ll continue to work hard to provide entertainment and comfort for all you

As well as good tequila.

If you’re over 21 🤣🥃

Thanks again, means a lot 🙏🏾

LFG#GenZ pic.twitter.com/75H6bBU1Am

— Dwayne Johnson (@TheRock) December 21, 2022