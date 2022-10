Black Adam – Dwayne Johnson vuole un film con Superman: “Questo è l’obiettivo”

Dwayne Johnson è sempre più certo di voler realizzare un film in cui Black Adam arriva a sfidare Superman. L’attore ne ha parlato di recente, in vista del lancio del lungometraggio DC Comics con il suo personaggio protagonista.

Ecco le parole dell’interprete:

Arrivare a fare Black Adam vs Superman è l’obiettivo. L’ho detto un po’ di volte che questo è l’inizio di una nuova era per il DC Universe. Stiamo aggiungendo nuovi personaggi, e non stiamo realizzando un sequel, è una storia su Black Adam. Due anni fa nessuno lo conosceva. In questa nuova era del DC Universe vogliamo ascoltare i fan, per dargli ciò che loro desiderano. Per anni si è attesa una cosa del genere, e siamo arrivati all’inizio di una nuova era del DC Universe.