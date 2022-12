The Witcher: la showrunner sulla nuova stagione e il commiato a Henry Cavill

Lauren Hissrich, showrunner di The Witcher, parla della stagione 3 dello show e del commiato all’interprete protagonista, Henry Cavill, che sarà sostituito da Liam Hemsworth.

Henry ha dato così tanto allo show, dunque vogliamo onorare appropriatamente questo impegno. Quel che è più interessante riguardo alla stagione 3, per me, è che è l’abbiamo adattato più fedelmente che mai rispetto ai libri. Chiaramente, non possiamo riportare pagina per pagina, ma Il tempo della guerra ci ha donato così tanti eventi d’azione grandiosi, svolte di trama, momenti caratterizzanti per i personaggi, rivelazioni su un cattivone…

La cosa più importante è che Geralt è disposto a rinunciare alla neutralità e fare qualunque cosa pur di trovare Ciri. Per me è il commiato [a Cavill, ndr] più eroico che potessimo avere, anche se non è stato scritto per essere tale. Geralt ha una nuova missione quando lo ritroviamo nella stagione 4. Si tratta di un Geralt leggermente diverso da quel che ci aspettiamo.

La nuova stagione proseguirà le trame lasciate in sospeso alla fine della seconda, introducendo al contempo nuovi personaggi (ad esempio Milva, Radovid e Gallatin) e situazioni riprese dai romanzi originali di Andrzej Sapkowski. Nel cast della terza stagione ritornano Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

Questa la sinossi:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui spera di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

