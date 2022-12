Droni: multa da record per un pilota

Nel momento in cui un pilota di droni ha pilotato il dispositivo c’era un incendio di grosse dimensioni in Canada, esattamente al Jasper National Park. Il pilota ha ricevuto una multa di circa 10mila euro per aver guidato il drone vicino all’incendio. La presenza non autorizzata del drone avrebbe ostacolato le operazioni degli elicotteri attivi durante l’incendio.

Una multa così salata ha generato molte discussioni, 10mila euro sono davvero una multa record. Due motivi sussistono: le serrate restrizioni canadesi sull’impiego dei droni nei parchi nazionali, dall’altro un chiaro problema di sicurezza. Prima quindi le regole di restrizione del Canada National Parks Act. Seconda la questione sicurezza, le manovre non autorizzate del drone hanno addirittura costretto gli elicotteri a fermare i soccorsi per un’ora. Dawn Poskocil è il pilota del drone che ha ricevuto la multa salata. Non era al corrente delle restrizioni attuate dalla zona per i droni, ma avrebbe dovuto esserlo!

Il pilota del drone deve sempre conoscere le normative attive nella zona in cui si desidera usare il proprio dispositivo. Se ci sono divieti, bisogna rispettarli. Nei parchi i divieti vogliono essere una forma di tutela e attenzione nei riguardi della flora e della fauna viventi in quelle determinate zone.