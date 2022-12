The Sandman: una scena tagliata e inedita dalla serie cult Netflix

A distanza di mesi, la serie ispirata a The Sandman continua a incuriosire il pubblico: ecco una nuova scena inedita, tagliata dal montaggio finale, che si colloca durante la “passeggiata” in cui Morfeo accompagna Morte nella sua “routine lavorativa”.

Ancora non è ben chiaro il futuro del serial, di cui i fan richiedono a gran voce un seguito, dato che ancora molte sono le storie da narrare: nel frattempo, però, è uscito un doppio episodio speciale e continua, su Audible, la serie in versione audiodrama.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.

