The Sandman: la serie ha superato le 300 milioni di ore di visualizzazione

La serie TV The Sandman ha superato le 300 milioni di ore di visualizzazione, una cifra che non consente però l'accesso alla top 10 di Netflix.

La serie TV su The Sandman ha raggiunto un traguardo rilevante a livello di audience, considerando che è stata vista per oltre 300 milioni di ore dagli utenti della piattaforma streaming Netflix. Un risultato che mostra come il pubblico stia prestando un’attenzione costante al telefilm, che nell’ultima settimana è stato visto per 53 milioni di ore, mentre durante la prima settimana è stato guardato 69 milioni di ore.

Il totale delle ore di visualizzazione di The Sandman è pari a 328 milioni di ore, una cifra che non dovrebbe consentire alla serie TV di raggiungere la top-ten degli show di lingua inglese più visti su Netflix, considerando che al decimo posto è presente The Witcher 2, che ha 484 milioni di ore visualizzate nei primi 28 giorni, e Netflix avrebbe solo cinque giorni per accumulare altre 160 milioni di ore.

Questa è la descrizione di The Sandman:

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.