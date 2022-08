The Sandman: un nuovo doppio episodio è già disponibile su Netflix!

In tanti si chiedono quando potremo vedere la seconda stagione di The Sandman su Netflix: sicuramente ci sarà un bel po’ da aspettare, calcolando anche che non è ancora neanche stata annunciata ufficialmente. Tuttavia, completamente a sorpresa, giunge sulla piattaforma streaming un doppio episodio speciale, con le storie Il sogno di mille gatti e Calliope. Ecco il trailer ufficiale appena rilasciato sul canale YouTube ufficiale di Netflix.

L’episodio speciale, della durata di 64 minuti, adatta due delle storie collaterali della saga presenti nel volume antologico Le terre del sogno: ulteriore particolarità è il fatto che “Il sogno di mille gatti” sia stato realizzato in animazione.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.

