Indiana Jones 5: non ci sarà Harrison Ford nella serie spin-off

Harrison Ford non ci sarà nella serie TV spin-off di Indiana Jones 5, secondo quanto rivelato da James Mangold.

Nelle ultime ore sono stati chiariti alcuni dettagli importanti riguardo a Indiana Jones 5, ed al seguito che darà questo lungometraggio. Lo stesso regista James Mangold ha voluto chiarire che non ci sarà Harrison Ford nella serie TV spin-off collegata al film, e che il destino del personaggio di Shia LaBeouf, visto nel quarto capitolo della saga, verrà chiarito nella storia.

Un utente ha così scritto a Mangold su Twitter: “Ci sarà uno show su Indiana Jones per Disney+, con Harrison Ford protagonista o Phoebe Waller Bridge al suo posto?”

La risposta di Mangold è stata precisa e chiara:

Non, nessuno dei due.

Mentre per quanto riguarda le sorti del personaggio di Shia LaBeouf, che in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha vestito i panni di Mutt Williams, lo stesso Mangold ha chiarito che in Indiana Jones 5 scopriremo cosa è accaduto.

Qui sotto possiamo vedere un filmato con la prima apparizione del personaggio di Shia Labeouf nel film.

Descrivendo il nuovo lungometraggio il regista ha detto:

Si aprirà con una scena ambientata nel 1944, che mostrerà il meglio di Harrison Ford nell’agire come un under 40. E poi ho cercato di tirare fuori la mia migliore versione dello girare alla Steven Spielberg.

La storia sarà ambientata per la maggior parte nel 1969, che, secondo Mangold è un anno molto particolare.

Possiamo descriverlo come l’inizio della contemporaneità. Nel 1969 c’è la corsa spaziale e l’avvio dell’era tecnologica. E poi ci sono la Guerra Fredda, le tensioni nucleari, un sacco d’intrighi, ed una differenza molto labile tra buoni ed i cattivi. In tutto questo metteteci anche le tensioni razziali. Noi caleremo in questo contesto un eroe che si è frapposto tra bianchi e neri, ma la cui dimensione è ormai opaca.

Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Il film è diretto da James Mangold e prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.