Indiana Jones: Harrison Ford rifiuta l’utilizzo della tecnologia per farlo ricomparire nella saga

Harrison Ford e Kathleen Kennedy hanno dichiarato che l'immagine digitalizzata dell'attore non verrà utilizzata in altri film su Indiana Jones.

Parlando nella conferenza stampa di Cannes 2023 in cui ha presentato Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’interprete Harrison Ford si è espresso anche sull’utilizzo della tecnologia, e sul fatto che possa, eventualmente, essere utilizzata in futuro, per farlo ricomparire nella saga.

Inizialmente a esprimersi è stata la produttrice Kathleen Kennedy, che ha dato un secco “no”. E, successivamente, Harrison Ford ha aggiunto:

Avete ricevuto la risposta dalla persona giusta.

Il fatto che sia Harrison Ford che Kathleen Kennedy si siano espressi alla stessa maniera fa intendere come l’immagine dell’attore verrà preservata nel tempo, e non utilizzata per portare avanti la saga, a differenza di come la stessa Lucasfilm ha già fatto all’interno dei suoi franchise.

Ricordiamo che in Rogue One, ad esempio, venne riproposto il personaggio di Peter Cushing, in una versione digitalizzata e post-mortem. Sembra, a questo punto, che con Harrison Ford non succederà la stessa cosa.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscirà al cinema il 28 giugno.