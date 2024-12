È stata studiata una nuova tecnologia che in futuro sarà capace di tracciare le emozioni attraverso i cambiamenti della nostra pelle.

Hai mai avvertito una sensazione quale quella di sentire le emozioni sulla pelle? Non è di certo una novità il fatto che riusciamo a provare delle sensazioni diverse sulla nostra pelle e che a seconda dell’una o dell’altra, le proprietà dell’epidermide cambiano in modo anche abbastanza drastico. I segnali di questi cambiamenti compaiono tra l’altro entro uno o tre secondi da quando si innescano a livello emotivo.

Questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che le diverse emozioni determinano un comportamento differente sulla nostra pelle. I ricercatori della Tokyo Metropolitan University hanno indagato su questo aspetto ed hanno condotto un esperimento che ha dato dei risultati davvero sorprendenti.

Emozioni sulla pelle, una nuova tecnologia apre le basi per il futuro

I ricercatori hanno effettuato uno studio coinvolgendo i volontari e facendo loro guardare diversi tipi di video mentre indossavano delle sonde cutanee. I video spaziavano da scene horror a momenti di unione familiare e scene comiche. Ognuna di queste offriva degli spunti chiari sulle emozioni provate dagli spettatori.

Stando a quanto è emerso, le scene horror hanno provocato delle risposte più durature, e questo potrebbe essere legato a quello che i ricercatori chiamano meccanismo di sopravvivenza del nostro corpo che ci porta ad essere reattivi e vigili in situazioni pericolose. Mettendo a confronto invece le scene familiari con le scene cariche di umorismo, le prime hanno scatenato una reazione più lenta.

Quando si va a studiare un aspetto del genere, si devono valutare diversi fattori. Concorrono traumi passati, ma anche valori personali e preferenze individuali che possono influenzare l’intensità e la durata delle risposte emotive. Questo studio pone le basi per lo sviluppo di uno strumento che possa aiutare a comprendere e interpretare le emozioni. Sulla base di questa ricerca, non è da escludere che nel futuro alcuni dispositivi potranno rivelare con precisioni le nostre emozioni in tempo reale.