Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l’ultima volta di Harrison Ford nei panni del personaggio

Indiana Jones e il Quadrante del Destino segnerà l’ultima apparizione di Harrison Ford nei panni del personaggio protagonista. Lo ha affermato lo stesso interprete parlando con la rivista Total Film.

Ecco le sue parole:

Sarà l’ultimo film della serie, e l’ultima volta in cui vestirò i panni del personaggio. Indiana Jones apparirà per l’ultima volta in un lungometraggio.

E per quanto riguarda la possibile serie TV in sviluppo sul franchise, qualora dovesse andare in produzione non avrà più Harrison Ford come protagonista, o pronto a comparire. Lo ha confermato lo stesso attore sempre durante l’intervista a Total Film.

Intanto, per quanto riguarda Indiana Jones e il Quadrante del Destino il regista James Mangold ha dichiarato che la scena d’apertura mostrerà un flashback in cui vedremo il personaggio di Harrison Ford ringiovanito. Sarà un contatto con le prime avventure di Indiana Jones.

Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas ne sono i produttori esecutivi.