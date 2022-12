Top Gun: Maverick, lo spericolato video di ringraziamenti di Tom Cruise ai fan

Top Gun: Maverick è stato uno dei più grandi successi del 2022, in maniera anche inaspettata: Tom Cruise è molto fiero di ciò e, dal set di Mission: Impossible – Dead Reckoning, registra un video messaggio per i fan, per ringraziarli del supporto. Fin qui, niente di strano, se non fosse che il video è girato su un aereoplano in quota nei cieli del Sud Africa, e Cruise non si stesse gettando per una ripresa del nuovo film…

Il tutto con la partecipazione di Christopher McQuarrie, regista dei nuovi M:I e sceneggiatore del sequel di Top Gun, presente durante i saluti ma lì anche per supervisionare l’ennesimo folle stunt dell’attore americano, decisamente insuperabile a livello di dedizione al lavoro.

Top Gun: Maverick, dopo il fortunato passaggio in sala e in Home Video, arriva ora su Paramount+ il 22 dicembre; questa la sinossi:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno arriverà nelle sale il 14 luglio 2023, con la parte 2 prevista per il 28 giugno 2024. Nel cast di M:I DR ritroviamo Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt.

