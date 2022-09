Top Gun: Maverick diventa il quinto incasso di sempre negli Stati Uniti

La corsa al box-office di Top Gun: Maverick non è ancora finita, considerando che il lungometraggio con Tom Cruise protagonista si è appena piazzato al quinto posto tra i film con più incassi di sempre negli Stati Uniti, superando Black Panther.

In quindici settimane dalla sua uscita Top Gun: Maverick ha ottenuto 701 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre al di fuori del Paese ha guadagnato 740 milioni, arrivando a 1,4 miliardi di dollari di guadagno. Brian Robbins di Paramount Pictures ha dichiarato:

Questo film è diventato un punto di riferimento che rimarca l’importanza dell’esperienza cinematografica. Siamo grati nei confronti di Tom Cruise, dei nostri registi e del cast, con la troupe e nei confronti di tutti coloro che hanno portato alla produzione di questo film, ed ai fan che con entusiasmo hanno contribuito al successo di questo notevole lungometraggio.

Ecco la sinossi del film:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.