Top Gun: Maverick arriva oggi in edizione Steelbook 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD e collection

Dopo lo grande successo al cinema arriva in home video Top Gun, scopriamo insieme tutte i dettagli dell'uscita in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD

Oggi, 31 ottobre, arriva in Home Video di Top Gun: Maverick! L’edizione include la possibilità di acquistare Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray, DVD o Blu-Ray, ed in più per chi acquista la Steelbook 4K UHD + Blu-ray in esclusiva su Amazon.it è presente un gadget in esclusiva. Per coloro che invece hanno voglia di acquistare anche il primo film cult di Top Gun, (cosa sempre buona e giusta da fare e film da ri rivedere!) è disponibile, sempre da oggi, la 2 film Collection, composta da due 4K Ultra HD + 2 Blu-ray e da due DVD.

Ecco le immagini con le varie versioni.

Le versioni Home Video speciali di Top Gun: Maverick arrivano dopo il grande successo riscosso dal lungometraggio al cinema, potente al punto da diventare in quinto incasso di sempre negli Stati Uniti. L’uscita nelle sale è avvenuta a maggio scorso.

Ecco la sinossi del film: “Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.”

Tra gli estimatori del film troviamo anche Quentin Tarantino, che ha definito Top Gun: Maverick “fantastico”. Ecco le sue parole:

Di solito non parlo di film usciti da poco, perché mi dovrei trovare a dire solo cose positive, però ho fo***mente amato Top Gun: Maverick, credo che sia un film fantastico. L’ho visto al cinema, e, così come dice il nostro amico Brett Easton Ellis, è stato un vero spettacolo cinematografico, così come lo è stato anche West Side Story. Un qualcosa di fantastico.