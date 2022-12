Death Stranding 2: disponibile set di avatar PSN ispirato al BB Pod, ecco come scaricarlo

In occasione del settimo anniversario del team, Kojima Productions ha reso disponibile un nuovo set di avatar ispirato al BB Pod di Death Stranding 2. Il set è scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store grazie a questo codice: EHNA-6MNB-PGL5.

Si tratta in totale di quattro immagini associabili al proprio profilo PSN, due che mostrano il pod vuoto e due con i tentacoli. Per riscattare il codice con il set degli avatar basta selezionare la voce “Riscatta codici” dalla dashboard PlayStation, inserire la sequenza di caratteri e accettare.

DS2 BB Pod: PSN special avatar set

PlayStation™ Store product code Americas PRKT-2QNQ-DH4X

EMEA EHNA-6MNB-PGL5

ASIA CRBA-GKNP-J9EK

JAPAN JP2J-A5NG-PT2F

KOREA 3D86-9PNF-KABQ Click here for details: https://t.co/NBGPMoSd8k#DeathStranding2 #KJP7th — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 19, 2022

Annunciato in occasione dei The Game Awards 2022 con un trailer, Death Stranding 2 ci permetterà di immergerci nuovamente nel visionario mondo creato dal celebre game designer giapponese. Kojima ha spiegato che DS2 non sarà soltanto un semplice sequel diretto, ma si rivelerà qualcosa di ancora più profondo ed articolato. Al momento la storia del gioco è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo già che avremo modo di rivedere Norman Reedus nei panni di Sam Porter Bridges che nel trailer di annuncio è apparso, al fianco di Lea Seydoux, visibilmente invecchiato. Confermata, inoltre, anche la presenza nel cast di Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Death Stranding 2 non è l’unico progetto in cantiere per Kojima Productions. Nel video, pubblicato per celebrare il settimo anniversario del suo team, Kojima ha menzionato anche un gioco inedito che, stando a quanto riportato, potrebbe essere il chiacchierato Overdose.