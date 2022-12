Sonic Prime: da oggi su Netflix la nuova serie animata Netflix / SEGA

La serie animata di Sonic The Hedgehog, Sonic Prime, debutta oggi in tutto il mondo su Netflix.

Arriva oggi su Netflix la nuova serie animata dedicata a Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, prodotta in collaborazione con WildBrain: vi presentiamo una ricca clip ufficiale tratta dalla prima puntata. La prima stagione animata di 24 episodi, dedicata a ragazzi, famiglie e fan di lunga data si ispira ai cardini del brand e presenta il celebre “Riccio Blu” dei videogiochi alle prese con un’adrenalinica avventura in cui il destino di un nuovo e bizzarro multiverso è nelle mani guantate del nostro beniamino.

La serie è stata animata negli studi di Vancouver di WildBrain. Il collettivo Man of Action Entertainment, ideatore di Ben 10 e dei personaggi del film vincitore del Premio Oscar Big Hero 6, è stato ingaggiato come responsabile del programma e produttore esecutivo della serie. Sonic torna in una veste completamente nuova con un cast rinnovato. Un incredibile colpo di scena catapulta l’amato riccio in un’avventura inedita in cui il destino del multiverso è nelle sue mani. L’avventura di Sonic non è solo una corsa per salvare l’universo dai malvagi complotti del dottor Eggman, la sua nemesi di lunga data, e del suo esercito di robot, ma anche per salvare gli amici che dava per scontati.

Sonic sta avendo un vero e proprio nuovo periodo d’oro, dopo due film cinematografici di successo e un nuovo videogioco open world, Sonic Frontiers, che ha venduto oltre 2.5 milioni di copie in tutto il mondo. Sonic Frontiers, il primo gioco di azione e platform liberamente esplorabile del Riccio Blu, uscito in tutto il mondo l’8 novembre 2022, ha venduto più di 2.5 milioni di copie in tutto il mondo. In Sonic Frontiers, Sonic, Tails e Amy partono per un’avventura in una terra nuova e misteriosa, alla ricerca dei Chaos Emerald scomparsi. I giocatori dovranno affrontare orde di potenti nemici ed esplorare un mondo mozzafiato pieno di azione, avventura e mistero. I fan di Sonic potranno sfrecciare verso nuove vette e provare il brivido di un gioco platform ad alta velocità, esplorando liberamente la vastità delle cinque Starfall Islands senza percorsi predefiniti. Nell’ampia zona aperta, i giocatori potranno completare missioni secondarie, risolvere rompicapi, scalare strutture giganti, andare a pesca e mettersi alla prova immergendosi nel platform in 3D del Cyber Spazio.

