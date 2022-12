Raffreddore: esiste una correlazione con il freddo?

Uscire al freddo non ti porterà necessariamente un raffreddore. Il freddo che è più ospitale per i virus, quindi meglio premunirsi per un sistema immunitario forte.

Non è il freddo che rende più facile prendere il raffreddore o l’influenza. Molti virus, come i rinovirus (raffreddore) e l’influenza restano infettivi più a lungo e hanno una moltiplicazione a temperature più fredde. Ecco perché è più facile la trasmissibilità di questi virus in inverno.

Non è solo l’aria fredda dell’inverno la causa del problema. L’aria secca, oltre al freddo, è collegabile a focolai di influenza e aiuta al virus influenzale a rimanere infettivo più a lungo. Un altro fattore è che la gente in inverno riceve meno luce solare, che è fonte di vitamina D, essenziale per il sistema immunitario. Anche l’attività fisica è minore in inverno.

Durante la stagione fredda le persone trascorrono più tempo in casa e ciò porta a un maggiore contatto con gli altri. I virus respiratori si diffondono entro un raggio di sei piedi da una persona infetta. Il freddo asciuga gli occhi e le mucose del naso e della gola. Il virus può attaccarsi facilmente durante questi passaggi. Non vuol dire ammalarsi se si è freddi e bagnati, ma ci sono accorgimenti per prevenire i malanni annuali: