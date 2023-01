Freddo: ecco come usare borse d’acqua calda e coperte

Dobbiamo stare attenti a come usiamo le borse dell’acqua calda e le coperte che riscaldano. Possono causare problemi come l’eritema da scaldino.

Per combattere il freddo usiamo ogni mezzo, anche qualche dispositivo termico, oltre a vestiti pesanti e bevande calde. Un esempio è il classico scaldino. Alcuni rischi possono essere rappresentati dal cosiddetto eritema da scaldino. Può però essere trattato e prevenuto. Viene chiamato “eritema da scaldino”, se usato invece il nome corretto, dobbiamo parlare di “eritema ab igne”. Tra gli aiuti per combattere il freddo c’è la borsa dell’acqua calda, ma può causare rischi e creare eritemi. Insomma, anche per difendersi dal freddo bisogna prestare la dovuta attenzione. Perfino le soluzioni positive possono presentare dei rischi.

Anche a contatto di caldo moderato, la pelle può diventare rossa a chiazze, che poi possono venire brunastre nelle ore successive. Non sono pericolose, se non causate da bruciature gravi. Si deve però prestare attenzione a borse dell’acqua calda, scaldaletto, scaldini portatili e pc che surriscaldano. Ecco come usare scaldini e borse dell’acqua calda in modo corretto: