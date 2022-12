Nintendo Switch: oltre 1500 giochi in sconto con le Offerte di Natale dell’eShop

Nintendo festeggia l’arrivo delle festività con le nuove Offerte di Natale dell’eShop. Da oggi, 15 dicembre 2022, sono disponibili sullo store oltre 1500 giochi scontati fino al 60%. La lista dei titoli in offerta è dunque davvero corposa ed include tutta una serie di giochi parti tra cui Sonic Frontiers, Just Dance 2023, It Takes Two e tantissimi altri. Ecco una selezione delle offerte di Natale più interessanti disponibili sull’eShop:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – sconto del 25%

Sonic Frontiers – sconto del 30%

It Takes Two – sconto del 25%

Just Dance 2023 Edition – sconto del 33%

Temtem – sconto del 20%

Bugsnax – sconto del 60%

Among Us – sconto del 30%

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker – sconto del 50%

Unpacking – sconto del 30%

Ni no Kuni: Wrath of the Withe Witch – sconto dell’84%

Cuphead – sconto del 30%

Dragon Ball Fighterz – sconto dell’84%

Portal: Collezione da Compagnia – sconto del 33%

Hades – sconto del 50%

Fifa 23: Legacy Edition – sconto del 40%

Le Offerte di Natale resteranno attive su Nintendo eShop fino alle ore 15:00 di giovedì 29 dicembre 2022. Potete consultare la lista completa dei prodotti in offerta a questo indirizzo.

Prima di lasciarvi, inoltre, vi ricordiamo che se siete membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potrete ricevere punti d’oro doppi per ogni acquisto.