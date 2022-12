Mercato immobiliare: tempi di vendita in base alle città

Ecco le differenze da città a città per vedere quanto tempo serve per vendere casa nel mercato immobiliare.

Una statistica fatta da Tecnocasa la scorsa estate dimostra che i tempi elaborati per la vendita di una casa sono diminuiti in tutto il territorio. Si contano 108 giorni per le grandi città. Ancora una volta Milano e Bologna si confermano le città più veloci rispettivamente con 52 e 69 giorni. Le città con i tempi più lunghi sono Bari con 141 giorni e Palermo con 132 giorni. Poi ci sono Genova (127 giorni) e Napoli (100 giorni). Le diminuzioni maggiori invece si sono registrate a Verona (da 135 a 122 giorni) e Palermo (da 143 a 132 giorni).

I tempi di vendita più brevi si segnalano nell’hinterland di Firenze (118) seguito da quello di Verona (127). Un peggioramento dell’hinterland di Bari con un aumento di 14 giorni e conta attualmente 178 giorni. In media nei capoluoghi di provincia ci vogliono 134 giorni per vendere una casa. I risultati della statistica dimostrano che l’acquisto di una casa sta velocizzando le decisioni di acquisto. Veloci anche gli investitori che vogliono impiegare la liquidità conservata per evitare che sia “consumata” dall’inflazione in continua crescita. Saranno i mesi futuri a dire, se tutto ciò inciderà sui tempi di vendita delle case allungando la durata.