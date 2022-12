“L’alleanza” tra Rivian e Mercedes è morta dopo appena tre mesi

L’accordo di collaborazione tra Rivian e Mercedes-Benz è morto dopo appena tre mesi dalla sua firma. Il divorzio nasce da una riorganizzazione della rete di produzione europea dei van di Mercedes, e in particolare dalla scelta di puntare su una nuova piattaforma proprietaria chiamata VAN.EA.

Dall’accordo tra le due case automobilistiche sarebbe dovuta nascere una joint venture orientata alla produzione di una nuova generazione di furgoni elettrici, ma non se ne farà più nulla.

Il piano era già stato delineato e annunciato al pubblico. Mercedes e Rivian dovevano lavorare assieme ad una nuova serie di furgoni elettrici prodotti in Europa. Il centro di produzione avrebbe avuto sede in un nuovo stabilimento polacco, a Jawor.

Ma Mercedes non intende addossarsi la colpa del divorzio. “Colpa della continua ridefinizione delle priorità e della road map di Rivian”, spiegano da Stoccarda. Insomma, gli americani si sarebbero rimangiati troppe volte la parola, e non sarebbero pertanto più giudicati un partner affidabile. La stessa Rivian ha spiegato di voler concentrare i suoi sforzi sul mercato statunitense — dove peraltro può contare su una partnership con il colosso dell’e-commerce Amazon.

Fortunatamente, la fine dell’alleanza tra i due produttori non segnerà la morte dei piani per realizzare un nuovo stabilimento in Polonia. Mercedes continuerà ad investire per la realizzazione della nuova fabbrica di Jawor, che ospiterà parte della produzione dei suoi furgoni elettrici di nuova generazione.

Alcuni dei furgoni elettrici di Mercedes verranno prodotti anche a Dusseldorf e Ludwigsfelde, in Germania, e a Vittoria, in Spagna.