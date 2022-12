Avatar: La Via dell’Acqua – Per James Cameron gli effetti visivi sono di molto superiori rispetto ai film Marvel

La sfida sta per iniziare: James Cameron è pronto a duellare con i film dai più grandi incassi della Storia (compresi i suoi) con l’arrivo nelle sale cinematografiche di Avatar: La Via dell’Acqua. Il lungometraggio, a detta dello stesso regista, per poter generare guadagni dovrà superare i due miliardi d’incassi. Ma Cameron sembra essere convito del su progetto, al punto da aver dichiarato che gli effetti visivi di Avatar 2 sono di gran lunga superiori ai film Marvel.

In una recente intervista a Comicbook.com il regista, a domanda riguardante l’importanza degli effetti visivi in Avatar: La Via dell’Acqua, paragonandoli ai film Marvel ha dichiarato:

Non si avvicinano nemmeno.

Ma lo stesso Cameron ha sottolineato:

Non è mia intenzione insultare il Marvel Universe o il DC Universe.

E ciò anche perché lo stesso regista ha detto che i cinecomics hanno alzato l’asticella delle sfide da superare all’interno dell’industria cinematografica. Parlando della squadra che ha lavorato agli effetti speciali di Avatar 2, Cameron ha detto:

Weta FX, così come è chiamata ora, è il meglio. Industrial Light & Magic ha fatto delle cose grandiose, ma quando arriviamo a ciò che abbiamo fatto a livello di espressioni facciali posso dire che Thanos…bé dai, lasciamo stare. Avatar: La Via dell’Acqua non può neanche essere paragonato, ed è merito di ciò che ha fatto WETA.

Sembra che James Cameron sia sicuro di sè, al punto da aver sfidato uno degli stessi produttori di Avatar: La Via dell’Acqua. Ecco le sue parole:

Gli ho detto una cosa che non ho mai fatto con nessuno in questo ambiente. Le mie parole sono state: ‘Questo film incasserà tutto quello che deve incassare, e quando lo farà per te sarà troppo tardi. Se c’è un momento in cui ti debba piacere questo film è oggi. Non voglio che tu dica qualcosa che non senti, ma sappi che non basteranno tutti i complimenti possibili da parte tua in futuro, quando Avatar guadagnerà tutto ciò che deve guadagnare’.

Ricordiamo che Avatar: La Via dell’Acqua uscirà al cinema il 14 dicembre. Ecco il trailer.