Giappone: sessioni di terapia cognitivo-comportamentale a scuola

I disturbi d’ansia sono disturbi psicologici molto diffusi tra i bambini. L’ansia influisce negativamente sul senso di autostima, portando a risultati scolastici insufficienti. Inoltre, l’ansia può esacerbare la bassa autostima nei bambini che già ne soffrono. Ciò aumenta la probabilità che evitino la socializzazione, si lascino andare a interazioni negative con i coetanei e si assentino dalle lezioni. Se non trattata, l’ansia può portare nel tempo a gravi disturbi psicologici. Per rimediare a questa situazione, già nel 2014 è stato sviluppato e introdotto nelle scuole giapponesi un intervento preventivo per bambini, basato sulla terapia cognitivo-comportamentale, chiamato il “Viaggio dei coraggiosi“.

La terapia cognitivo-comportamentale è indicata specificatamente per affrontare i disturbi psicopatologici, come l’ansia, gli attacchi di panico e le fobie. Combina la componente cognitiva a quella comportamentale, poiché il terapeuta fornisce gli strumenti per gestire il comportamento ansioso e modificare le convinzioni e le percezioni negative ed errate della mente.

Sebbene il programma si sia rivelato in qualche modo efficace, ogni sessione richiedeva 45 minuti per essere completata nell’arco di 10 settimane, durante le quali si perdeva il normale tempo di lezione. In Giappone, i bambini che vanno a scuola hanno un’agenda fitta di impegni a causa di un programma scolastico molto fitto, ed è piuttosto difficile mettere da parte del tempo per un programma di prevenzione.

Recentemente, un gruppo di ricercatori guidati dalla dottoressa Yuko Urao, docente presso il Centro di Ricerca per lo Sviluppo Mentale Infantile, dai dottori Eiji Shimizu e Michiko Yoshida della Graduate School of Medicine dell’Università di Chiba e dal dottor Yasunori Sato della Keio University School of Medicine, ha sviluppato una versione semplificata e più breve del programma Journey of the Brave CBT. I loro risultati sono stati pubblicati nel volume 22 di BMC Psychiatry.

“L’efficacia del programma di prevenzione dell’ansia basato sulla “terapia cognitivo-comportamentale “Journey of the Brave”, rivolto ai bambini giapponesi delle scuole elementari di grado superiore, è stata confermata da studi precedenti. Ma la sua attuazione e diffusione su larga scala è stata problematica a causa della difficoltà di garantire un’ampia durata delle lezioni, dieci sessioni di 45 minuti”, ha detto il dottor Urao parlando delle motivazioni alla base dello studio.

Il team ha modificato il metodo aumentando le settimane e diminuendo la durata delle sessioni: 14 settimane per una durata di soli 20 minuti a sessione. Hanno modificato anche l’orario delle sessioni: durante l’ora di attività in classe al mattino, invece che dopo l’orario scolastico, per bambini di 10-11 anni. Questo gruppo di età è stato scelto perché i bambini durante questi anni sperimentano il rimescolamento delle classi e tendono ad assumere nuove responsabilità come leader della scuola o della classe.

Inoltre, i bambini sono stati divisi in gruppi di controllo e di intervento, con i primi che non hanno partecipato alle sessioni di terapia. L’équipe ha valutato i bambini nelle fasi di pre-intervento e post-intervento, nonché durante un periodo di follow-up di 2 mesi. I sintomi ansiosi sono stati misurati con la Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS), mentre i problemi comportamentali sono stati misurati con lo Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). I risultati hanno evidenziato una riduzione statisticamente significativa dei punteggi SCAS durante il periodo di follow-up di 2 mesi, nonché una riduzione dei punteggi SDQ. Questi risultati suggeriscono che i bambini hanno tratto beneficio dal programma basato sulla Terapia Cognitivo Comportamentale (Cognitive-Behaviour Therapy, CBT) quando è stato somministrato in un formato breve e diviso.

“Poiché questa versione del programma è più breve, un maggior numero di scuole sarà in grado di implementarlo. Inoltre, più scuole partecipano, più insegnanti potranno concentrarsi sull’ansia dei bambini. Questo porterà a un miglioramento dell’ambiente scolastico in cui i bambini manterranno la loro tranquillità”. Ha detto il dottor Urao discutendo i risultati. Perché è importante prevenire i sintomi dell’ansia nei bambini in età scolare? La dottoressa Urao pensa: “Quando i programmi di prevenzione dell’ansia basati sulla CBT prevalgono e aiutano i bambini ad apprendere l’autocontrollo sui loro sentimenti ansiosi, i loro problemi legati alla salute mentale diminuiranno, permettendo loro di crescere al massimo delle loro potenzialità