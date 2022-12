Hades 2 annunciato ufficialmente ai The Game Awards 2022

In occasione dei The Game Awards di questa sera, Supergiant Games ha annunciato ufficialmente Hades 2. Vediamo il trailer d'annuncio.

09—Dic—2022 / 2:36 AM

In occasione dei The Game Awards di questa sera, Supergiant Games ha annunciato ufficialmente con un trailer Hades 2. Il filmato presenta la nuova protagonista, mostrando anche un breve assaggio del gioco che riprende il particolare stile grafico e le peculiarità del suo predecessore. Vediamo il filmato:

Hades 2 è il seguito di Hades, l’apprezzato roguelike firmato da Supergiant Games che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, con la stampa che lo ha accolto come uno dei migliori Roguelike in circolazione, titolo poi confermato anche dai numerosi premi portati a casa tra il 2019 e il 2020. Il gioco, ricordiamo pone i giocatori nei panni di Zagreus, immortale principe degli Inferi. Per liberarsi dal giogo del dio dei morti, il protagonista si ritroverò ad imbracciare le armi dell’Olimpo, acquisendo sempre più forza e svelando una storia coinvolgente.

Al momento, non è stato ancora annunciato un periodo d’uscita.