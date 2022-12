Festival del Cinema di Berlino 2023: Kristen Stewart presidente di giuria: “Un ponte tra Europa e Stati Uniti”

Kristen Stewart sarà presidente di giuria del Festival del Cinema di Berlino 2023. L’attrice guiderà i giurati della 73esima edizione della manifestazione che si svolgerà tra il 16 ed il 26 febbraio.

I direttori del Festival di Berlino, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, hanno dichiarato:

Giovane, brillante, e con un impressionante impegno sul lavoro dietro di sé, Kristen Stewart rappresenta il ponte ideale tra Europa e Stati Uniti. Da Bella Swan fino alla principessa del Galles stiamo parlando di un’attrice che ha dato vita a personaggi immortali, e che si può considerare una tra le più talentuose e sfaccettate interpreti della sua generazione.

Nonostante Kristen Stewart abbia solo 32 anni parliamo di un’attrice con vent’anni di carriera alle spalle, capace di passare da interpretazioni per un franchise e fenomeno generazionale quali è Twilight, a film più intimi e autoriale come Spencer.

A riprova di tutto ciò c’è da segnalare anche la sua ultima partecipazione ad un lungometraggio che è Crimes of the Future, film uscito quest’anno per la regia di David Cronenberg, che mischia fantascienza e distopia. La Stewart ha realizzato anche dei cortometraggi di cui ha curato la regia, che sono Crickets e Come Swim, che hanno debuttato rispettivamente a Venezia e Cannes.