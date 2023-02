Festival del Cinema di Berlino 2023: Kristen Stewart sente la pressione dell’essere presidente di giuria

Oggi, 16 febbraio, inizia il Festival del Cinema di Berlino 2023, e la presidente di giuria, Kristen Stewart, ha testimoniato tutto il proprio nervosismo e la pressione di ricoprire un ruolo di grande prestigio.

Ecco cosa ha dichiarato:

Ad essere onesta sto tremando. Si tratta di un peso che sento e che comprendo molto, ma non ne sono soffocata perché ho accanto delle persone di grande talento. Non vedo l’ora di capire come saremo alla fine di questa esperienza, sono pronta ad essere cambiata da ogni singolo film e dalle persone che ci sono qui intorno. Siamo qui per questo.