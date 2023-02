Festival del Cinema di Berlino 2023: il documentario On The Adamant vince l’Orso d’oro

Ecco tutti i premiati del Festival del Cinema di Berlino 2023: l'Orso d'oro è andato al documentario On The Adamant.

Sono stati annunciati i vincitori del Festival del Cinema di Berlino 2023, con il film documentario On The Adamant che ha ottenuto il premio più prestigioso, ovvero l’Orso d’oro. La manifestazione si è tenuta dal 16 al 26 febbraio, e la presidente di giuria è stata Kristen Stewart.

Ecco tutti i vincitori.

Orso d’argento per il contributo artistico

Hélène Louvart per la fotografia in Disco Boy.

Orso d’argento per migliore sceneggiatura

Angela Schanelec per Music

Orso d’argento per migliore interprete non protagonista

Thea Ehre per Till the End of The Night

Orso d’argento per migliore interprete protagonista

Sofía Ortero per 20,000 Species of Bees

Orso d’argento per migliore regista

Philippe Garrel per Le grand chariot (The Plough)

Orso d’argento premio giuria

Bad Living (Mal Viver) di Joᾶo Canijo

Orso d’argento gran premio della giuria

Roter Himmel di Christian Petzold

Orso d’oro migliore film

On the Adamant di Nicolas Philibert

Special Jury Award

Orlando, My Political Biography di Paul B. Preciado

Samsara di Lois Patino

Miglior regista

Tatiana Huezo

Premio per migliore Film

Here di Bas Devos

GWFF Best First Feature Award

The Klezmer Project (Adentro mío estoy bailando) di Leandro Koch and Paloma Schachmann

Migliore documentario

The Echo di Tatiana Huezo