Avatar: La Via dell’Acqua, featurette ufficiale e nuovo spot

A pochi giorni dall'uscita nelle sale, ecco arrivare due nuovi contenuti video ufficiali per Avatar: La Via dell’Acqua: uno spot e una featurette dal dietro le quint

Il 14 dicembre arriverà nelle sale italiane Avatar: La Via dell’Acqua, lo spettacolare film sequel di James Cameron, e naturalmente la campagna marketing si fa più fitta. Ecco dunque due nuovi video promozionali ufficiali, uno con il cast (tra cui i protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana, insieme allo stesso Cameron) e un altro per ricordare al pubblico l’esistenza della versione 3D, formato di visione oramai altrimenti in disuso.

Cameron, in proposito alle ambizioni di questo film, ha dichiarato:

Sono arrivato allo Studio e ho detto “Non facciamo semplicemente un altro film… creiamo qualcosa di mai visto prima!”

Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il film 20th Century Studios, che arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti, accedere al sito: www.avatarlaviadellacqua.it

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

