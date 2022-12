Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuova promo visual, nuovo trailer il 13 dicembre

Il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse è atteso per il 13 dicembre: nel frattempo, ecco una nuova promo art con Miles e Gwen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo capitolo della trilogia cinematografica animata dedicata agli Spider-Man del Multiverso, uscirà nei cinema americani il 2 giugno 2023, ma si sa ancora poco della trama: per fortuna un nuovo trailer è in arrivo il 13 dicembre, foriero di diverse novità in merito. Intanto, possiamo ammirare una nuova, bellissima promo art con Miles Morales e Gwen Stacy.

A new view from across the #SpiderVerse coming 12.13 pic.twitter.com/fPK7WVuavK — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) December 3, 2022

Questo nuovo film manterrà il concetto di Multiverso e dell’incontro tra Spidey diversi: diversi come possono esserlo Peter Parker, Miles Morales e Miguel O’Hara, chiariamo, ma data la mole di personaggi presenti non ci stupiremmo di vedere sul serio le “Varianti” in stile Marvel Cinematic Universe… se non proprio loro, chissà. Difatti, mentre nel primo film gli “altri” Spidey arrivavano nel mondo di Miles, qui Miles e gli altri viaggeranno attraverso ben sei Terre alternative, presentando ben 240 personaggi in tutto, che anche considerandone molti come probabili e semplici camei, sono comunque tantissimi.

Nel cast vocale abbiamo nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per giugno dell’anno prossimo, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

