MrBeast potrebbe diventare il primo youtuber miliardario

Quanto vale l’impero di MrBeast? Dai canali YouTube (inclusi quelli doppiati in spagnolo) al merchandising, passando per la catena di fastfood e un brand ormai iper-conosciuto in tutto il mondo. Lo youtuber punta ad una valutazione di oltre 1,5 miliardi di dollari e per farlo sta cercando di raccogliere altri 150 milioni di dollari dagli investitori.

Ad oggi MrBeast ha accumulato oltre 109 milioni di iscritti, ed ha il quinto più grande canale YouTube al mondo. Ma il suo impero si estende ben oltre i confini di YouTube: nel 2021 ha lanciato una catena di fast food chiamata MrBeast Burger, ancora prima aveva fondato un’azienda che produce snack e barrette di cioccolata chiamata Feastables (da sola vale oltre 50 milioni di dollari).

Ciononostante, l’attività su YouTube di MrBeast è piuttosto atipica: la maggior parte dei suoi video prevedono dei montepremi estremamente costosi. Isole, jet private e auto Tesla. Per questo motivo, lo stesso youtuber ha spiegato di avere margini di guadagno estremamente bassi dai suoi video. Anzi, molto spesso va in perdita.

Perdita che tuttavia viene ripagata dal rafforzamento del suo brand, e quindi dal potenziamento delle sue altre attività, che a differenza di YouTube offrono margini di guadagno più alti.

Come sottolinea Tech Crunch, moltissime aziende (Uber e Amazon, per citarne due) hanno superato una valutazione di 1 miliardo di dollari ancora prima di fare anche solo un centesimo di profitti. Eppure questo non è il caso di MrBeast, che secondo Forbes nel 2021 avrebbe registrato utili per almeno 54 milioni di dollari. Così, scrive sempre Tech Crunch, MrBeast potrebbe facilmente diventare il primo youtuber a convincere i fondi d’investimento a scommettere su di lui.