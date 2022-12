Harry e Meghan: trailer della docuserie, dall’8 dicembre su Netflix

La docuserie in due parti Harry e Meghan, in arrivo su Netflix l'8 e 15 dicembre, ha un nuovo trailer ufficiale.

Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, arriva la docuserie in due parti Harry & Meghan, che offre uno sguardo inedito a una delle coppie più chiacchierate della storia recente. La serie arriverà su Netflix l’8 dicembre con la prima parte e il 15 dicembre con la seconda: ecco intanto il trailer ufficiale.

Sinossi:

In una docuserie approfondita e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d’amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell’innamoramento e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali. La serie si spinge ben oltre l’aspetto romantico, rappresentando un quadro del mondo in cui viviamo e delle relazioni interpersonali tramite testimonianze di amici e familiari che rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, oltre a commenti di storici che analizzano lo stato del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa.

