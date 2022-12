Black Adam: da oggi in Home Video, i primi 10 minuti in anteprima gratuita

Da New Line Cinema arriva Black Adam, il primo lungometraggio in assoluto ad esplorare la storia dell’eroe DC, interpretato da Dwayne Johnson, e diretto da Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”). Dopo il fortunato passaggio nelle sale arriva ora anche in Home Video la pellicola, da oggi disponibile su tutte le principali piattaforme digital: Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

In concomitanza con l’uscita in HV arriva anche la consueta anteprima gratuita di dieci minuti che Warner Bros. riserva ai suoi titoli di punta.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam vede tra i protagonisti, accanto a Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Mo Amer, Bodhi Sabongui, e Pierce Brosnan. Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

