Monster Hunter Rise annunciato per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Game Pass

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise e l'espansione Sunbreak arriveranno su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass.

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise è in arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows Store e al lancio su PC ed Xbox Game Pass. L’ultimo capitolo di Monster Hunter sarà disponibile per console Microsoft e Sony a partire dal 20 gennaio 2023 al prezzo di 39,99 euro. L’espansione Sunbreak, invece, arriverà nel corso della primavera del 2023. Vediamo il trailer d’annuncio:

Capcom ha confermato anche che la versione per console di ultima generazione proporrà ben due modalità grafiche: la prima permetterà di giocare a risoluzione 4K con un framerate fino a 60 fotogrammi al secondo, invece la seconda opzione video limiterà la risoluzione a 1080p e spingerà gli fps fino a 120. Inoltre, le armi con scudo (Lancia, Lancia-fucile, Spada e Scudo e Lama Caricata) e dalla distanza (Arco, Balestra leggera e pesante) sfrutteranno i grilletti adattivi del DualSense di PS5. Al lancio il gioco sarà già aggiornato alla versione 10.0, con tutti i mostri, missioni ed eventi post-lancio della versione base già integrati.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è il nuovo capitolo della serie Capcom, disponibile su Nintendo Switch dal marzo 2021 e da gennaio 2022 su PC via Steam. Con oltre sei milioni di copie vendute nel primo mese di commercializzazione, più di due milioni delle quali nel solo Giappone,

Monster Hunter Rise presenta una formula sostanzialmente simile a quella dei suoi predecessori anche se non mancano le novità come la possibilità di cavalcare le creature o di usare il rampino.

Sunbreak, invece, è la maxi-espansione a pagamento per Monster Hunter Rise che introduce nuovi mostri, nuove ambientazioni, nuove meccaniche di caccia e impegnative missioni di grado maestro.

Monster Hunter Rise è ora disponibile su Nintendo Switch e su Steam.