Huawei Watch Buds: uno smartwatch che si apre rivelando uno slot per cuffiette wireless

Huawei ha presentato uno smartwatch con case per auricolari wireless incorporato. Si chiama Huawei Watch Buds, ed è sicuramente un’idea originale, anche se non completamente inedita.

All’apparenza l’Huawei Watch Buds sempra un normalissimo smartwatch, ma premendo sulla corona lo schermo si apre, rivelando un case per gli auricolari. Non si tratta di un concept o di un esercizio di stile: l’Huawei Watch Buds è un prodotto reale che debutterà in Cina nel corso delle prossime ore.

Lo vedremo anche in Europa e in Italia? Chissà, per il momento di ufficiale non c’è ancora nulla. Il Huawei Watch Buds ricorda alcuni prodotti simili in vendita su siti d’ingrosso come Wish e diventati popolari tra chi vende in dropshipping. Probabilmente vi è capitato di vedere pubblicità di prodotti simili saltando da una storia su Instagram e l’altra.

Sulla qualità dei prodotti in dropshipping non ci mettiamo la mano sul fuoco, mentre il Watch Buds è un prodotto di fascia alta che, non a caso, ricorda nel design il Watch 3 sempre di Huawei. Lo smartwatch con case per cuffiette integrato debutterà nella giornata di domani, 2 dicembre. Il prezzo non è ancora stato comunicato.