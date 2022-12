Game Awards 2022, Valve mette in palio uno Steam Deck al minuto: ecco come partecipare

Guardare i Game Awards 2022 ti premia! Valve ha presentato un concorso a premi che consente di vincere una console Steam Deck. Per la precisione, durante la diretta dei Game Awards Valve regalerà una Steam Deck ogni minuto.

Si può partecipare anche dall’Italia, anche se esistono dei requisiti da rispettare. Bisogna essere in USA, Canada, UK o Unione Europea, registrarsi al seguente link, dove sarà possibile guardare la diretta dell’evento (si terrà il 9 dicembre, alle 02:00 italiane). Ma non è tutto: gli utenti che intendono partecipare devono avere effettuato almeno un acquisto su Steam tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022, inoltre devono avere un account in regola e non limitato (senza ban di alcun tipo).

Esiste anche una seconda modalità di partecipazione, che tuttavia non è esattamente il massimo per i residenti in Italia. Si può partecipare inviando un modulo di adesione, via posta, all’indirizzo Valve Corporation, P.O. Box 1688, Bellevue, WA 98009-1688.

Durante l’evento, Valve dovrebbe estrarre circa 150 nominativi tra tutte le persone che si sono iscritte per tempo, rispettano tutti i requisiti e si sono connesse alla diretta utilizzando il loro account Steam.

I vincitori verranno annunciati ogni minuto direttamente sulla chat di Steam.TV, ma siamo sicuri che Valve avviserà i fortunati anche con un email o qualche altra forma di comunicazione meno difficile da perdere nel marasma della chat di un evento che sarà sicuramente seguito da migliaia di utenti.