Bonelli Digital Classic: la Netflix del fumetto italiano costa 12,99€ al mese (ma c’è l’offerta di lancio)

Nasce Bonelli Digital Classic, la piattaforma che consente di accedere ad un vasto catalogo con i fumetti di quello che è in assoluto l’editore più importante del mercato dei fumetti italiani.

Due le modalità di accesso ai contenuti. In abbonamento, grazie ad una formula che consente di accedere a tutti i fumetti pubblicati dalla casa editrice tra gli anni 40 al 1982; oppure attraverso l’acquisto individuale degli albi e degli speciali a cui si è interessati

L’abbonamento non include le novità editoriali, dunque, ma esclusivamente i classici targati Bonelli: da Tex a Zagor, passando ovviamente per Martin Mystère e Mister No. La scelta di limitarsi ad includere gli albi usciti prima del 1982 è quantomeno curiosa: in questo modo si escludono completamente Dylan Dog e Nathan Never, cioè due delle testate più apprezzate dagli appassionati del fumetto Made in Italy.

Bonelli Digital Classic è un servizio in abbonamento. L’accesso costa 12,99 euro al mese, oppure 129,99 euro all’anno. In occasione del lancio del servizio è possibile beneficiare di una tariffa promozionale: 9,99€/mese oppure 99,99€/anno.

È possibile acquistare i singoli albi. Il prezzo è di 2,49€ per le serie regolari pubblicate in formato Bonelli e di 3,49€ per gli speciali e gli albi in formato maxi.

Sarà possibile acquistare individualmente anche gli albi più recenti, che verranno tuttavia caricati sulla piattaforma esclusivamente sei mesi dopo il passaggio in edicola (per gli albi speciali l’attesa viene ridotta a tre mesi). Bonelli Digital Classic è disponibile su iOS e Android grazie all’apposita applicazione, ma è anche possibile accedere al servizio via browser, attraverso il sito ufficiale.

Qualche informazione in più sul servizio, direttamente dal sito ufficiale della Bonelli:

Ogni lettore può scegliere la fruizione preferita, sfogliando l’albo in tre diverse modalità: A pagina intera

Striscia per striscia

Vignetta per vignetta Per molti albi è inoltre possibile decidere se sfogliare le storie nel tradizionale e originario bianco e nero oppure optare per la visualizzazione di una moderna edizione a colori. Oltre che nella versione app mobile (scaricabile da Apple Store per sistemi iOS o Google Play per Android), Bonelli Digital Classic è fruibile anche attraverso il browser di un computer collegato a Internet. Un singolo abbonamento a Bonelli Digital Classic consente di accedere al servizio su due dispositivi mobile, cui si aggiunge un dispositivo desktop. Ogni abbonato può così utilizzare Bonelli Digital Classic simultaneamente sul proprio smartphone, tablet e personal computer per poter godere dell’ampio catalogo in ogni occasione.

Trovate maggiori informazioni seguendo questo link.