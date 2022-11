Succo di pomodoro: perché in aereo è più buono?

Lufthansa sta svolgendo una statistica sulle preferenze di cibi e bevande consumati dai passeggeri in viaggio. La sorprendente verità che è venuta fuori è quella che il succo di pomodoro in aereo è più buono. Nel 2010 sono stati serviti tipo 200mila litri di succo di pomodoro. Si sono studiate le cause di questo fatto e i fattori coinvolti sono interessanti. Ci sono la pressurizzazione dell’aereo e la scarsa umidità a bordo a influire sulla percezione del gusto. Ecco così che apprezziamo meno alcuni alimenti e bevande, che di solito consumiamo, mandandoci verso cibi che non vorremmo mai assaggiare normalmente.

Sembra che il succo di pomodoro abbia poteri magici e mantenga un’elevata appetibilità. Un altro trucco è il rumore di fondo durante il volo. In un esperimento si sono presi in esame alcuni volontari facendo indossare loro delle cuffie generanti un rumore di fondo simile agli aerei. Ecco che la percezione del gusto era ancora una volta cambiata facendo variare preferenze delle persone.

Il rumore di fondo influenza il gusto all’interno del nostro cervello, ma il pomodoro resta al primo posto anche con rumori che disturbano. Un passeggero che viaggia per la prima volta come mai ordina il succo di pomodoro? Il motivo è un altro. Il succo di pomodoro attira perché non alcolica, salutare e rinfrescante, ha poche calorie. Pare che i passeggeri vedendo ordinare dalla maggior parte degli altri il succo di pomodoro, si fa condizionare dalla scelta. Comunque per attestare questo basta provare durante il prossimo volo!