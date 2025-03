Svelate nuove possibilità per la coltivazione del pomodoro

Uno studio, condotto dai ricercatori della facoltà di Agraria e Tecnologia Hajee Mohammad Danesh, ha rivelato importanti novità relative alla coltivazione del pomodoro, dimostrando che è possibile ottenere piante sane, con una resa maggiore, attraverso l’uso del biofungicida Trichoderma. L’analisi ha dimostrato che questo nuovo metodo di protezione è in grado di raddoppiare la resa dei pomodori su piante prive di malattie, confronto alle consuete tecniche agricole.

Mohidul Hasan, del Dipartimento di Fitopatologia dell’HSTU, ha detto, nel corso di un’intervista, che tra i 6 trattamenti applicati, la larghezza lunghezza e l’altezza dei rami del tronco e delle radici della pianta erano superiori in quello con il biofungicida Trichoderma. Per la ricercam gli studiosi hanno trattato i semi e il terreno in modi diversi, disperdendo i semi nel terreno corrispondente e utilizzando insetticidi, fertilizzanti e trichoderma in base ai relativi trattamenti.

Coltivazione del pomodoro: arriva una nuova invenzione rivoluzionaria

Per lo sviluppo del Trichoderma, sono stati raccolti diversi tipi campioni di terreno, isolati poi in laboratorio, individuando 18 specie del biofungicida, mediante test molecolari. Successivamente gli scienziati hanno raccolto tipi differenti di malattie derivanti dal suolo, identificando anche queste con l’ausilio di analisi molecolari.

Hanno, quindi, effettuato altri test, per capire se il Trichoderma creato in laboratorio fosse in grado di sconfiggere queste malattie, ottenendo risultati positivi. La ricerca sull’applicazione del biofungicida sulle piante di pomodoro è partita a gennaio 2022, protraendosi con 3 stagioni di prove.

L’obiettivo consisteva nell’ottenere rese migliori in piante sane, per favorire la produzione di pomodori in modo biologico e a prezzi bassi. Secondo le dichiarazioni di Mohidul Hasan, questa nuova tecnica di coltivazione non provoca danni sulle condizioni climatiche, negli esseri umani e agli animali. L’invenzione del biofungicida Trichoderma, potrebbe rivelarsi molto importante nei progressi del settore agricolo, offrendo l’opportunità di controllare in modo biologico le malattie delle piantagioni.

Per quanto riguarda il valore nutrizionale di questi pomodori, è abbastanza buono e si è rilevato un aumento dei livelli di licopene e di acido ascorbico. È stato osservato anche un accrescimento di 4-5 giorni relativo ai tempi di conservazione in casa.