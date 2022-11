Offerte Amazon: The Quarry per PS5 in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte di Amazon per il Black Friday 2022 ci permettono di acquistare The Quarry per PS5 in super sconto.

Le offerte Amazon del Black Friday vi permettono di acquistare The Quarry in versione per PS5 a prezzo scontato. Il gioco è acquistabile al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto di oltre 35 euro dal prezzo di listino. Qui di seguito trovate il link per acquistare il prodotto:

Il prezzo consigliato per il gioco è di 76,00€, ma su Amazon al momento potrete acquistarlo con uno sconto del 47%. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato che The Quarry è “Un’avventura horror ben strutturata e interessante, con un buon grado di rigiocabilità per scoprire tutti i finali e un sistema di scelte che davvero fa pesare causa e conseguenza. The Quarry è un gioco perfetto se volete affondare la testa in un horror di serie b ma con un gameplay divertente. Le proposte poi per trasformarlo in un film con la modalità cinema apre le porte a tutti quei fruitori che magari sono interessati all’intreccio, ma non al gameplay.”

