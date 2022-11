Xiaomi 14: l’azienda cinese salta la ‘Serie 13’ per scaramanzia

Non esisterà mai la serie Xiaomi 13. Il motivo? Porta sfortuna e i cinesi sono ossessionati dalla scaramanzia. Per la stessa ragione moltissimi brand cinesi non hanno mai prodotto una quarta generazione dei loro telefoni (per un’assonanza con la parola morte in mandarino).

L’annuncio arriva direttamente da Xiaomi. La serie Xiaomi 13 verrà saltata, i prossimi flaghsip verranno direttamente chiamati Xiaomi 14. Per il resto rimane tutto come prima: nonostante questa curiosa scelta di branding, che potrebbe generare un po’ di confusione trai consumatori occidentali, la timeline rimarrà invariata. I prossimi flaghsip di Xiaomi verranno comunque presentati nel corso dei prossimi mesi.

In rete sono apparse le prime immagini del packaging dei prossimi top di gamma targati Xiaomi. Le confezioni non lasciano spazio ad equivoci: il nome scelto è Xiaomi 14, non 13.

La scelta di Xiaomi in questo caso è meno difficile da spiegare al pubblico occidentale, considerato che il numero 13 è considerato sfortunato in un gran numero di culture, inclusa quella italiana. Basti pensare alla celebre saga di film horror ‘Venerdì 13’.

Ciononostante, i marchi occidentali non hanno dimostrato le stesse preoccupazioni delle loro controparti cinesi. Nel 2021 Apple ha annunciato i suoi iPhone 13 e 13 Pro senza farsi grosse problemi. Evidentemente in questa parte di mondo la scaramanzia condiziona meno le vendite di quanto avvenga in Asia.

Nel frattempo Xiaomi ha già iniziato a parlare apertamente di Serie 14 per riferirsi ai suoi prossimi flagship, ad esempio annunciando che il prossimo Xiaomi 14 avrà il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2.