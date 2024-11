Una nuova versione del Lunga Marcia 10 partirà verso l’orbita terrestre bassa entro il 2026, questo è stato esattamente quanto annunciato dalla Cina. Ma, cosa sappiamo su tale razzo e sulla missione? Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni la versione 10A avrà un solo stadio centrale mentre invece la versione 10, e quindi quella lunare, avrà tre booster affiancati.

In riferimento al Lunga Marcia 6A possiamo invece affermare che la presentazione avverrà il prossimo 12 novembre al Zhuhai Airshow e sarà alimentato a ossigeno e idrogeno liquidi. Si tratta di una nuova versione del LM10 e verrà sviluppato per il lancio di capsule cargo e astronauti in orbita terrestre bassa. L’obiettivo è quello di riuscire a sostituire in modo del tutto definitivo il Lunga Marcia 2F.

Alcune informazioni sul Lunga Marcia 10A

Ma, cosa sappiamo del Lunga Marcia 10A? Questo sarà alto 67.4 metri circa nella configurazione per le missioni con equipaggio. Mentre invece 66.4 metri per le missioni cargo. La spinta totale sarà di 892 tonnellate e in orbita terrestre bassa avrà la capacità di portare dei carichi di 14.2 tonnellate.

La Cina si trova al lavoro da circa 3 anni per poter sviluppare il Lunga Marcia 10 , e lo sta facendo seguendo la strategia dei Falcon di SpaceX. E proprio questo razzo, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere utilizzato per lanciare una missione con astronauti verso la Luna. Il tutto entro il 2030. Occorre inoltre precisare che la Cina sta sviluppando anche un razzo più potente ovvero il Lunga Marcia 9 che dovrebbe invece essere pronto per il 2035.