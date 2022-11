Offerte Amazon: i migliori giochi da tavolo in sconto per il Black Friday 2022

Andiamo a scoprire insieme tutti gli sconti sui migliori giochi da tavolo su Amazon per questo Black Friday 2022

18—Nov—2022 / 11:55 AM

Le offerte Amazon di questo Black Friday 2022 ci portano tanti giochi da tavolo, tra i migliori disponibili, a prezzi davvero eccezionali. Parliamo di sconti sostanziosi anche su giochi recenti, come quello che potete vedere in cima all’articolo, nella copertina. Andiamo quindi a vedere i vari giochi disponibili in sconto.

Bloodborne, il gioco da tavolo

Partiamo da un gioco da tavolo per 4 giocatori, pensato per ricostruire le dinamiche del videogioco Bloodborne di From Software: con delle miniature eccezionali e degli scenari da poter giocare, il titolo presenta una rigiocabilità limitata, ma saprà divertirvi se amate i giochi difficili e i soulslike.

Everdell Collector’s Edition

Un gestionale carino e colorato in un’edizione limitata ad un ottimo prezzo: sarete i leader di un gruppo di animali e il vostro obiettivo sarà quello di fondare nuove città costruendo edifici, incontrando vivaci personaggi e organizzando eventi.

Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo

Se avete amato le avventure ambientate a Westeros, questo gioco fa al caso vostro: fino a 6 giocatori (ma potete diventare 8 acquistando l’espansione), abbiamo davanti un titolo vicino a giochi come Risiko, ma senza l’utilizzo dei dadi (e quindi con meno fortuna da gestire) e una componente strategica davvero esaltante.

Ticket to Ride Europa

Un gioco ferroviario dove dovrete attraversare l’Europa accumulando carte e collegando linee ferroviarie. Il vostro obiettivo sarà quello di creare linee il più lunghe possibili, in modo da avere un punteggio maggiore.

Twilight Imperium

Si inizia ad andare su giochi davvero difficili: avete davanti la quarta edizione di questo gioco da tavolo, che vi porterà a dover gestire il dominio militare e conquistare il trono, utilizzando anche un po’ di furbizia e di manipolazione.

Zombicide Seconda Edizione

Dopo le parentesi medievali e futuristiche, si torna nel presente con la riedizione di Zombicide: dinamiche cambiate ed evolute, missioni divertenti e la possibilità di trasformare le vostre partite giornaliere in una serie di campagne GDR, il tutto in una riedizione del classico Zombicide.

Ankh

Gioco competitivo per 2-5 persone, in questo titolo impersonerete delle divinità, sempre più dimenticate, e dovrete vincere una guerra per il territorio raccogliendo devozione.

Arkham Horror

Terza edizione del gioco cooperativo che non vi farà dormire la notte. Ispirato all’universo di Lovecraft, nel gioco dovrete interpretare degli investigatori alle prese con un male indicibile che si annida nella citta di Arkham, Massachusetts.

Il Signore degli Anelli LCG

Niente miniature, ma un gioco di carte: ecco a voi il gioco de Il Signore degli Anelli, nella sua seconda edizione. Vostro obiettivo radunare una compagnia di eroi per partire all’avventura nella Terra di Mezzo.

Marvel Champions

Rimaniamo sui giochi di carte con Marvel Champions: vestirete i panni di un eroe Marvel, alle prese con dei supercriminali da dover sconfiggere e losche trame da sventare. Sono disponibili moltissime espansioni, a prezzi contenuti, per ampliare eroi e cattivi.

Massive Darkness 2: Hellscape

Dai creatori di Zombicide, abbiamo un gioco da tavolo fantasy dove vi troverete stavolta a vedervela di nuovo contro l’Oscurità, pronta a tornare e minacciare il mondo. Gioco collaborativo molto divertente pensato da 1 a 6 giocatori.

Rising Sun

Rising Sun, ambientato nel leggendario Giappone feudale, pone i giocatori al comando dei sacri Clan, radunati dai grandi Kami per riconquistare le terre nipponiche e riportarle alle loro onorevoli tradizioni spirituali.

Star Wars Rebellion

Pronti a rivivere il conflitto tra Impero Galattico e Alleanza Ribelle? Ecco a voi il gioco dove potrete impersonare l’Impero, pronto a distruggere le basi ribelli, o i Ribelli, nell’atto di resistenza contro gli imperiali.

Zombicide Black Plague

Zombicide in salsa medievale: collaborativo da 1 a 6 giocatori, niente armi da fuoco ma balestre, magia e tanto divertimento in questo titolo.

Catan

Niente lotte e niente battaglie a suon di dadi, ma baratto, influenza e lotta per la supremazia in questo competitivo dove vi troverete a dover colonizzare questa isola sconosciuta, chiamata Catan.

Descent: Leggende delle Tenebre

Nuova edizione dell’iconico gioco fantasy, questo titolo è pieno di strutture da costruire, con un’applicazione che vi guiderà nella vostra missione e una mappa piena di segreti, che si svilupperà in 3 dimensioni.

Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo

Con una costruzione simile a Le Case della Follia, in questo gioco dovrete vivere avventure nei panni di famosi eroi della Terra di Mezzo, combattendo contro nemici misteriosi e con l’obiettivo di portare a termine il vostro compito.

Disney Villainous

Com’è vivere nei panni dei cattivi? Scopritelo in questo gioco di carte dove vi troverete a dover sconfiggere gli altri giocatori mettendogli i bastoni tra le ruote, mentre cercherete di sconfiggere l’eroe della vostra fiaba sfruttando oggetti e carte del cattivo che controllerete.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.